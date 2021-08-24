В Беларуси наблюдается рост числа преступлений в сфере высоких технологий

Источник материала: БT

Аферисты не перестают пользоваться доверчивостью белорусов. 29 уголовных дел только за прошедшую неделю - и только в Гродненской области. С карт похищено 85 тысяч рублей. Сегодня Следственный комитет опубликовал новые данные. Как отмечает следствие, мошенники используют одни и те же схемы, например, звонок на Viber, собеседник сообщает человеку о подозрительных операциях по карт-счету. Чтобы обезопасить свои средства и остановить преступника, нужно взять кредиты в нескольких банках на разные суммы. При этом, по рекомендации лжесотрудника банка, для сохранности денег предлагается установить на мобильный телефон программу удаленного доступа. Получая доступ к личным сведениям, преступники выводят средства на свои подконтрольные счета. Как правило, аферисты не размениваются по мелочам, только в одном случае у женщины похищено с кредитной карты 25 тысяч рублей. Разбираясь в последнем деле, гродненские следователи изучили движение денежных средств, мобильный телефон жертвы и номера, с которых звонили злоумышленники. В итоге установлено, что звонки поступали с абонентских номеров сотовых операторов Литвы и Латвии. В настоящее время планируется направить запрос об оказании правовой помощи в эти страны.





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