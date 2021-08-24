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С. Лебедев: Ситуация в Афганистане требует координации действий стран СНГ
24.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ситуация в Афганистане требует координации действий стран СНГ. Об этом сегодня заявил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев на совете постпредов. Повестка насыщенная: важно согласовать ближайшие мероприятия. Заседания глав государств СНГ и глав МИД Содружества пройдут осенью в Минске в очном формате. В эти дни ряд государств отмечают 30-летие независимости. Сегодня годовщина у Украины. Как отметил Сергей Лебедев, в СНГ рассчитывают, что страна вернется к сотрудничеству в рамках Содружества.
В этом году свой 30-летний юбилей отметит и Содружество Независимых Государств.
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Ситуация в Афганистане требует координации действий стран СНГ. Об этом сегодня заявил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев на совете постпредов....
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