С. Лебедев: Ситуация в Афганистане требует координации действий стран СНГ

Источник материала: БT

Ситуация в Афганистане требует координации действий стран СНГ. Об этом сегодня заявил исполнительный секретарь организации Сергей Лебедев на совете постпредов. Повестка насыщенная: важно согласовать ближайшие мероприятия. Заседания глав государств СНГ и глав МИД Содружества пройдут осенью в Минске в очном формате. В эти дни ряд государств отмечают 30-летие независимости. Сегодня годовщина у Украины. Как отметил Сергей Лебедев, в СНГ рассчитывают, что страна вернется к сотрудничеству в рамках Содружества.

В этом году свой 30-летний юбилей отметит и Содружество Независимых Государств.





Читайте также:



