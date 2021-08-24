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Ректор БГЭУ: организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом

24.08.2021 14:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом, заявил по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета ректор БГЭУ Алексей Егоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Актуализировались многие вопросы, особенно связанные с порядком в учебных заведениях. То есть это порядок в организации учебного процесса, во взаимоотношениях между участниками образовательных отношений. Это прежде всего комфорт, чтобы человек хотел идти в школу, на работу, а потом хотел возвращаться домой. Если не будет порядка, то никакого качества не будет. И конкурентоспособности никакой не будет на рынке труда, и специалистов хороших мы не создадим, какие бы прекрасные учебники и какие бы прекрасные педагоги ни были", - сказал Алексей Егоров.

Ректор подчеркнул: "Организация учебного процесса - это, как я считаю, лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Ректор подчеркнул: "Организация учебного процесса - это, как я считаю, лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом".-
 
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