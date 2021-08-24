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Участница педсовета: патриотические экскурсии важны в воспитании детей
24.08.2021 15:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотические экскурсии очень важны в воспитании детей, заявила
По ее словам, патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. "Знаете, когда детям читаешь рассказ из книги "Никто не забыт, ничто не забыто", как детей везли в концлагерь и как их сжигали, надо видеть глаза 10-летних детей, которые отчасти пытаются себя поставить на место тех ребят. Приходит осознание. И ты это прямо видишь и понимаешь, - рассказала педагог. - Поездки в Хатынь, Брестскую крепость необходимы, даже поездки в Беловежскую пущу. Это тоже воспитание чувства патриотизма".
"Разговор был действительно откровенным, по факту, и не был сильно официальным. Моменты юмора присутствовали, что очень сильно разряжало обстановку. По всем этим направлениям мы работаем ежедневно. Другой вопрос, что мы получаем косвенное одобрение высшего руководства страны", - добавила Ирина Голованова.-0-
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