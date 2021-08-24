ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участница педсовета: патриотические экскурсии важны в воспитании детей

24.08.2021 15:09 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриотические экскурсии очень важны в воспитании детей, заявила по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета учитель начальных классов средней школы №11 города Гомеля Ирина Голованова, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. "Знаете, когда детям читаешь рассказ из книги "Никто не забыт, ничто не забыто", как детей везли в концлагерь и как их сжигали, надо видеть глаза 10-летних детей, которые отчасти пытаются себя поставить на место тех ребят. Приходит осознание. И ты это прямо видишь и понимаешь, - рассказала педагог. - Поездки в Хатынь, Брестскую крепость необходимы, даже поездки в Беловежскую пущу. Это тоже воспитание чувства патриотизма".

"Разговор был действительно откровенным, по факту, и не был сильно официальным. Моменты юмора присутствовали, что очень сильно разряжало обстановку. По всем этим направлениям мы работаем ежедневно. Другой вопрос, что мы получаем косвенное одобрение высшего руководства страны", - добавила Ирина Голованова.-0-
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявила по итогам пленарного заседания Республиканского педагогического совета учитель начальных классов средней школы №11 города Гомеля Ирина ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ректор БГЭУ: организация учебного процесса - лейтмотив сегодняшней встречи с Президентом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by