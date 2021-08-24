С 2023 года в Беларуси объединят выпускные экзамены по двум предметам с ЦТ

С 2023 года белорусских абитуриентов ждет ряд изменений в ходе вступительной кампании в вузы. Что изменится – рассказал министр образования Беларуси Игорь Карпенко на Республиканском педагогическом совете.

По словам Карпенко, централизованное тестирование должно быть сохранено, поскольку оно уже доказало свою эффективность и положительно воспринимается обществом.

В вузах планируется ввести внутреннее вступительное испытание по профильному предмету при отборе на целевую подготовку, а также на ряд отдельных специальностей с учетом среднего балла аттестата и обязательного наличия рекомендации педагогического совета учреждения образования или трудового коллектива.

«При этом сохранятся традиционные внутренние вступительные испытания на творческие специальности, сельскохозяйственные, физкультуры и спорта и иные, а также на сокращенную форму обучения для выпускников колледжей», - цитирует слова министра БЕЛТА.

Карпенко отмечает, что планируется предоставление льгот победителям и участникам заключительного этапа республиканских олимпиад. Также более 80% опрошенных учителей, учеников и родителей поддержали идею о вводе внутриуниверситетских олимпиад в ведущих университетах, победители которых будут также поступать на льготных условиях.

Минобр инициирует снять территориальные ограничения на местонахождение заказчика целевой подготовки. Причем это уже внесено в проект Кодекса об образовании.

Игорь Карпенко сообщил, что министерство образования оценивает возможность ввода единого национального государственного экзамена в 11-м классе с 2023 года «для уменьшения нагрузки на выпускников, исключения субъективности при оценивании, а также для повышения качества школьного аттестата».

«Это предполагает проведение выпускных испытаний по математике и одному из государственных языков (по выбору) в формате централизованного тестирования», - пояснил министр, добавив, что данную идею поддерживают 70% учителей и более 60% учеников и родителей.

Также в соответствующие правила вносится норма о выставлении отметки за четверть при наличии не менее трех оценок «для обеспечения качества текущей аттестации» учеников. Отметка за год будет выставлять как среднее арифметическое их четвертных.

«Что скрывать, сегодня отдельные ученики пользуются тем, что за четверть можно аттестоваться по одной отметке. А отсутствие неудовлетворительных оценок и невозможность оставить нерадивого ученика на второй год расхолаживает и учеников, и их родителей», - озвучил Карпенко вопросы, которые «найдут отражение в нормативном акте» Минобра.

Напомним, изменения в правилах поступления в вузы Игорь Карпенко уже анонсировал ранее и отмечал, что данные нововведения будут обсуждаться на Республиканском педсовете, «где мы должны будем определиться, расставить точки над “I”, и представить общественности те возможные изменения, которые придут в правила приема».