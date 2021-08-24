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Любой учебный предмет несет в себе потенциал воспитания - Симановская
24.08.2021 15:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любой учебный предмет несет в себе потенциал воспитания, заявила по итогам пленарного заседания
"Для меня очень важно, что сегодня были поставлены основные задачи, которые связаны с совершенствованием системы образования. Это поиск новых подходов в воспитании детей, подрастающего поколения, молодежи. В первую очередь через учебный процесс, предметы, которые не только дают знания, но и воспитательный потенциал. Любой предмет несет в себе потенциал воспитания", - сказала Татьяна Симановская.
По ее словам, важно, что много внимания было уделено личности педагога. "Он действительно должен быть образцом для общества, почитаем со стороны учеников и родительской общественности. Педагог, отдавая свои знания, обучая учащихся, закладывает в будущее нации, ее развитие, процветание, становление государства, - подчеркнула начальник управления. - Но самое главное - педагог должен уметь выстроить разговор как с родительской общественностью, так и с учениками, которые приходят к нему в класс. Используя все свое педагогическое мастерство, умения и знания для того, чтобы из этих маленьких детей, которые 1 сентября придут в классы, потом выросли настоящие профессионалы, граждане страны. Чтобы они потом могли возвращать стране то, что дало им образование".-0-
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"Для меня очень важно, что сегодня были поставлены основные задачи, которые связаны с совершенствованием системы образования", - сказала начальник управления по...
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