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Совмин обновил порядок авиационной охраны лесов

24.08.2021 16:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 23 августа 2021 года №478 в новой редакции излагается положение о порядке авиационной охраны лесов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Основная задача авиационной охраны лесов - проведение авиапатрулирования, которое представляет собой систематическое наблюдение с воздуха за лесной территорией Беларуси для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров. Такую охрану осуществляет ГААСУ "Авиация" Министерства по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с юрлицами, ведущими лесное хозяйство.

В перечень указанных юрлиц входят государственные лесохозяйственные учреждения (подчиненные Минлесхозу, Минобороны), экспериментальные лесные базы (подчиненные НАН), учебно-опытные лесхозы (подчиненные Министерству образования), природоохранные учреждения, осуществляющие управление заповедниками и национальными парками, лесохозяйственные организации (подчиненные Управделами Президента) и Полесский государственный радиационно-экологический заповедник (подчиненный МЧС).

Сроки авиационной охраны лесов и маршруты авиапатрулирования согласуются с госорганами и организациями, в подчинении которых находятся юрлица, ведущие лесное хозяйство, а также с государственными природоохранными учреждениями, осуществляющими управление заповедниками и национальными парками, лесохозяйственными организациями, подчиненными Управделами Президента.

На следующий календарный год зона авиационной охраны лесов, расположенная в границах охраняемых участков лесного фонда юрлиц, ведущих лесное хозяйство, определяется Минлесхозом ежегодно (до 15 марта).
 
Теги: Минск
 
 
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Основная задача авиационной охраны лесов - проведение авиапатрулирования, которое представляет собой систематическое наблюдение с воздуха за лесной...
 
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