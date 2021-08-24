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Прогноз погоды на 25 августа
24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия по юго-восточной половине республики будут определять атмосферные фронты, на остальной части территории страны сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. По юго-восточной половине республики местами ожидаются грозы, в отдельных районах Гомельской области сильные дожди.
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Погодные условия по юго-восточной половине республики будут определять атмосферные фронты, на остальной части территории страны сохранится влияние области...
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