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В Боровлянах строят новую поликлинику, рассчитанную на 800 посещений в смену

24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Боровлянах строят новую поликлинику. Учреждение здравоохранения появится в комплексе Минской центральной районной клинической больницы. Поликлиника семиэтажная, рассчитана на 800 посещений в смену. Она окажет амбулаторную помощь не только жителям Боровлянского сельского совета, но и окружающих населенных пунктов.

Гарик Барсамян, главный врач Минской центральной районной клинической больницы:

Существующая клиника не удовлетворяет уже лечению того количества жителей, которое здесь проживает. В Боровлянском сельском совете проживают порядка 60 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 415 посещений в смену. Но в настоящее время фактическая мощность ее больше - превышает в 34 раза плановую, поэтому было принято решение на уровне областного исполнительного комитета, согласовано с Министерством здравоохранения, о строительстве поликлиники. В Минской районной клинической больнице уже создается такой вот медицинский центр, который действительно на современном уровне может оказать помощь.

Строительство поликлиники в Боровлянах началось весной. Теперь ведутся монтажные работы. Планируется, что объект сдадут в 2023 году.


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В Боровлянах строят новую поликлинику. Учреждение здравоохранения появится в комплексе Минской центральной районной клинической больницы. Поликлиника...
 
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