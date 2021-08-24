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В Московском районе Минска акция ГАИ "Лето - активная пора!" собрала три сотни участников

24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До начала учебного года в школах, колледжах и вузах остается неделя. Новые знания по самым разным дисциплинам школьники и студенты приобретут на занятиях. А о безопасности на дорогах важно напомнить в конце каникул. 

Акция ГАИ "Лето - активная пора!" проводится пятый год для юных участников дорожного движения, которые находятся в социально опасном положении. Для них организуются экскурсии, конкурсы и киносеансы. В Московском районе столицы акция собрала почти три сотни участников. Экзамены в форме игры и квестов попробовала сдать и Татьяна Божко (видео).


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Теги: Могилев
 
 
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До начала учебного года в школах, колледжах и вузах остается неделя. Новые знания по самым разным дисциплинам школьники и студенты приобретут на занятиях. А о...
 
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