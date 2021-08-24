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"АрМИ-2021": в Беларуси проходит конкурс Армейских игр "Полярная звезда"

24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К сложнейшему этапу состязаний - "Штурму" - приступила белорусская команда: каждую мишень необходимо поразить не менее чем двумя выстрелами, а количество боеприпасов ограничено. Само здание (или как его называют военные килл-хаус) оборудовано видеокамерами, поэтому каждое действие фиксируется. Уже на следующем этапе работали командиры групп и их заместители. По условиям упражнения, двигаясь на транспорте, они попадали в засаду. В свою очередь пулеметчики проверили свое мастерство на этапах "Встреча" и "Лучшая очередь". Прошли упражнения и для гранатометчиков. Стартовал и первый день конкурса "Снайперский рубеж". Участникам предстоит состязаться в стрельбе не только днем, но и ночью. Они выполнят упражнения "Заяви о себе" и "Автомобиль", а также будут соревноваться в ведении стрельбы из неудобных положений.


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К сложнейшему этапу состязаний - "Штурму" - приступила белорусская команда: каждую мишень необходимо поразить не менее чем двумя выстрелами, а количество...
 
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