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"Танковый биатлон": по итогам первого заезда индивидуальной гонки команда Беларуси на третьем месте

24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

22 минуты 58 секунд и 100-процентное попадание в цель: по итогам первого заезда индивидуальной гонки конкурса "Танковой биатлон" команда Беларуси на третьем месте. Сегодня на полигоне "Алабино" в России наши танкисты соревновались с экипажами из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Задача - за минимальное время поразить три условные мишени: танк, вертолет и огневую точку гранатометчиков. Нынешняя команда Беларуси - новички, в конкурсе "Танковый биатлон" соревнуются впервые. Сегодня выступали по третьей дорожке на желтом танке. Несмотря на 100 % попадания, экипаж потерял почти 2 минуты при прицеливании на одной из мишеней. В результате уступил командам Казахстана и Азербайджана и занял третье место.

Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон", начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси

Андрей Некрашевич, глава белорусской делегации - судья конкурса "Танковый биатлон", начальник главного управления боевой подготовки ВС Беларуси:

Уступили незначительно, порядка 40 секунд. С уверенностью могу сказать, что для людей, которые первый раз участвуют в подобном мероприятии, на таком уровне, вполне достойный результат. Ведь они сегодня состязались с экипажами, которые как минимум на протяжении 3-4 лет выступают в данных соревнованиях. Поэтому незначительно уступить в данной гонке неплохо для того, чтобы они могли почувствовать и сами осознать свои недостатки, чтобы в дальнейшем их не повторять.

Впереди еще две индивидуальные гонки - 27 и 29 августа здесь же, на полигоне "Алабино". По результатам трех индивидуальных заездов будут выбраны 8 экипажей, которые пройдут в полуфинал - они и продолжат борьбу за выход в финал "Танкового биатлона".


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22 минуты 58 секунд и 100-процентное попадание в цель: по итогам первого заезда индивидуальной гонки конкурса "Танковой биатлон" команда Беларуси на третьем месте....
 
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