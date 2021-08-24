В Могилеве определили ориентиры на предстоящий учебный год - это повышение качества обучения и доступность всех его форм

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Определяли ориентиры на предстоящий учебный год сегодня и в Могилеве. Как отметили участники форума педагогов, по-прежнему в приоритете повышение качества обучения и доступность всех его форм, в том числе дистанционной, а также поиск новых. Почти шесть тысяч педагогов областного центра - из них большая часть высшей и первой квалификационной категории - готовы к тенденциям и вызовам. Воспитанию патриотов и людей с активной жизненной позицией.

Светлана Гунева, директор Государственного учреждения по научно-методическому обеспечению учреждений образования г. Могилева:

И одно из новшеств этого года - это введение должности руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Я считаю, что очень своевременное нововведение. Важным является воспитание в детях чувства патриотизма, любви к семье, городу, к родной стране.

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:

Мы не стоим на месте и движемся вперед с учетом времени и тех запросов, которые у нас есть со стороны общества, государства. Например, у нас шесть педагогических классов будет работать в следующем учебном году. Специализированных классов по спорту, три класса военно-патриотических, и в этом году мы открываем спортивно-педагогический класс на базе СШ№ 45, где созданы все необходимые условия.

В программе форума - чествование лучших представителей профессии, ветеранов, тех, кто помогал подготовить школы к новому учебному году, и молодых специалистов.





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