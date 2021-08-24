Мнения представителей образовательной сферы из всех регионов страны о Республиканском педсовете

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Онлайн-трансляцию Республиканского педагогического совета смотрели в университете информатики и радиоэлектроники. Здесь собрались представители образовательной сферы из всех регионов страны. Как воспитать в подрастающем поколении патриотизм, обеспечить максимальный уровень безопасности учеников в школах и без ущерба дисциплине внедрять цифровые технологии - мнения по следам Республиканского педсовета (видео).

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