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Мнения представителей образовательной сферы из всех регионов страны о Республиканском педсовете
24.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Онлайн-трансляцию Республиканского педагогического совета смотрели в университете информатики и радиоэлектроники. Здесь собрались представители образовательной сферы из всех регионов страны. Как воспитать в подрастающем поколении патриотизм, обеспечить максимальный уровень безопасности учеников в школах и без ущерба дисциплине внедрять цифровые технологии - мнения по следам Республиканского педсовета (видео).
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Онлайн-трансляцию Республиканского педагогического совета смотрели в университете информатики и радиоэлектроники. Здесь собрались представители...
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