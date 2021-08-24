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Важно использовать всю социокультурную среду регионов для воспитания патриотов страны - Малашко

24.08.2021 16:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно использовать всю социокультурную среду регионов для воспитания патриотов страны. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко по итогам состоявшегося сегодня в Минске пленарного заседания Республиканского педагогического совета.

Он подчеркнул важность участия Президента Беларуси Александра Лукашенко в данном мероприятии. "Прозвучавшие в выступлении главы государства посылы направлены не только педагогам и системе образования, но и органам исполнительной власти, и обществу", - сказал вице-губернатор.

Валерий Малашко отметил важность того, что, хотя ключевой фигурой в воспитании подрастающего поколения является педагог, эта задача важна для всего белорусского общества.

"При проведении региональных конференций мы обязаны это учитывать. Надо использовать всю социокультурную среду, которая есть в регионах, для воспитания достойного человека, гражданина, настоящего патриота нашей страны", - подчеркнул вице-губернатор.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко отметил важность того, что, хотя ключевой фигурой в воспитании подрастающего поколения...
 
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