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На педсовете подняты самые значимые для образовательного процесса темы - директор колледжа

24.08.2021 17:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Республиканском педагогическом совете были подняты самые значимые для образовательного процесса темы. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА директор Несвижского государственного колледжа имени Я.Коласа Елена Журавлева, которая участвовала в пленарном заседании педагогического форума.

"Очень впечатлена разговором и глубиной рассматриваемых тем, - сказала она. - Состоялся очень деловой, конкретный диалог. Многие позиции прояснились и будет что рассказать коллективу, будет над чем работать".

"Мне понравилось выступление главы государства, а также министра образования и коллег-педагогов. Поднимались очень значимые для образовательного и воспитательного процесса вопросы и проблемы", - обратила внимание директор.

В Республиканском педсовете приняли участие около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Очень впечатлена разговором и глубиной рассматриваемых тем, - говорит директор Несвижского государственного колледжа имени Я.Коласа Елена Журавлева. - Состоялся...
 
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