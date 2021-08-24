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Беларусь посещает делегация Минобороны России

24.08.2021 17:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Беларуси приняли российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны России генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе визита глава российской военной делегации наблюдал за ходом конкурсов АрМИ-2021 "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" на Брестском полигоне. Здесь же он провел встречи с руководством конкурсов и участниками российской команды.

Кроме того, в рамках визита заместителя министра обороны России состоялось выступление творческого коллектива драматического театра Вооруженных Сил Российской Федерации на 230-м общевойсковом полигоне для участников совместного стратегического учения "Запад-2021".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В ходе визита глава российской военной делегации наблюдал за ходом конкурсов АрМИ-2021 "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда" на Брестском полигоне.
 
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