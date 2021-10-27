Картина дня: поездка Лукашенко в Лиду, расследование катастрофы Як-130 и вакцинация детей от COVID

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 26 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с рабочей поездкой Лиду Гродненской области. Президент потребовал не расслабляться в вопросе оперативного проведения осенних полевых работ. Оказание плановой помощи во время пандемии COVID-19 откладывать нельзя. На это Александр Лукашенко обратил внимание во время посещения Лидской центральной районной больницы. Глава государства заявил, что никогда не был против ношения масок , но культура их использования есть только у врачей. Ситуация с COVID-19 в стране вызывает осторожный оптимизм, сказал Президент.





Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что государство и далее будет оказывать поддержку гражданам в строительстве и приобретении жилья. Президент подчеркнул, что необходимо выстоять и пережить текущий период , чтобы сохранить страну для будущих поколений. Александр Лукашенко высказался по поводу обстановки на западных рубежах страны. Глава государства заявил, что не против продажи электроэнергии в Литву и Украину.

В Беларуси осталось убрать 13,4% площадей кукурузы.

ИНТЕРВЬЮ: Советник посольства Китая о Кантонской ярмарке, "Жемчужной реке" и преимуществах торговли с Беларусью

Украина заинтересована в регулярных поставках белорусского цемента. Об этом шла речь на встречах представителей холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК) с украинскими компаниями, которые состоялись на специализированной выставке в области строительной промышленности и смежных с ней отраслей "ЕвроСтройЭкспо".





Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с Брянской областью выросла до 50%, сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".

Вопросы сокращения объектов сверхнормативного незавершенного строительства находятся на особом контроле. Об этом заявил министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на заседании коллегии.

Детский фонд ООН в Беларуси приветствует объявленную в Беларуси подготовку к началу вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщила на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай. Работу центров раннего вмешательства необходимо развивать параллельно с тем, как развиваются технологии и появляются новые методы, Таня Радочай. Онлайн-инструмент индивидуальной психологической помощи подросткам скоро заработает в Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1995 пациентов с COVID-19 , выписаны 1748.





Минздрав о вакцинации детей от COVID-19 : как только появится разрешение на применение, будем прививать.

СК завершил расследование дела по факту катастрофы самолета Як-130 в Барановичах.

Департамент по авиации обратился в Совет ИКАО с просьбой оказать содействие в представлении данных объективного контроля с борта воздушного судна для расследования инцидента с рейсом Ryanair, сообщили в департаменте.

В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе начала работу система электронной очереди. Вблизи пункта пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе построят новый транспортно-логистический центр.





Грузопоток через границу в этом году увеличился на 10%. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

ГПК: избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка.

РЕПОРТАЖ: Мушкеты царской эпохи и обрез , как в фильме "Брат-2": какое оружие исследуют могилевские эксперты-баллисты

ФОТОФАКТ: МТРК "Мир" представил фотопроект "Беларусь - Радзiма" в Минске 26 октября

В Минске открыли музыкальную скамейку в память о композиторе Олеге Молчане.





В Минске на пересечении проспекта Победителей с улицей Ратомской к концу ноября появится фигура в виде светящихся лебедей.

В национальном парке "Беловежская пуща" уже начали подготовку к зимним праздникам, сообщили в нацпарке.

Минсвязи выпускает в обращение новогодние и рождественские марки.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 27 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Начало в 15.00.

В Беларуси по 28 октября пройдут Дни бизнеса и карьеры для женщин (Business & Career Days) - серия бесплатных онлайн-лекций и интерактивных мероприятий, организованных командой ProWomen By при поддержке Программы развития ООН.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 28 октября

Международный день анимации.

75 лет назад родился Климчук Виктор Игнатьевич (д.Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл.), режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1982 году окончил Куйбышевский институт культуры. С 1985 года режиссер Витебской кукольной труппы при Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1990 года художественный руководитель Белорусского театра "Лялька", созданного на основе кукольной труппы. Постановщик спектаклей "Дед и Журавль" В.Вольского, "Золушка" Е.Шварца, "Забытое сокровище" В.Короткевича и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-