Картина дня: поездка Лукашенко в Лиду, расследование катастрофы Як-130 и вакцинация детей от COVID

Украина заинтересована в регулярных поставках белорусского цемента. Об этом шла речь на встречах представителей холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК) с украинскими компаниями, которые состоялись на специализированной выставке в области строительной промышленности и смежных с ней отраслей "ЕвроСтройЭкспо".
Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с Брянской областью выросла до 50%, сообщили в пресс-службе концерна "Белгоспищепром".
Детский фонд ООН в Беларуси приветствует объявленную в Беларуси подготовку к началу вакцинации от COVID-19 подростков. Об этом сообщила на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай. Работу центров раннего вмешательства необходимо развивать параллельно с тем, как развиваются технологии и появляются новые методы, Таня Радочай. Онлайн-инструмент индивидуальной психологической помощи подросткам скоро заработает в Беларуси.
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний в межсезонный период". Начало в 15.00.
В Беларуси по 28 октября пройдут Дни бизнеса и карьеры для женщин (Business & Career Days) - серия бесплатных онлайн-лекций и интерактивных мероприятий, организованных командой ProWomen By при поддержке Программы развития ООН.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 28 октября
Международный день анимации.
75 лет назад родился Климчук Виктор Игнатьевич (д.Симоновичи Дрогичинского р-на Брестской обл.), режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси (1999). В 1982 году окончил Куйбышевский институт культуры. С 1985 года режиссер Витебской кукольной труппы при Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1990 года художественный руководитель Белорусского театра "Лялька", созданного на основе кукольной труппы. Постановщик спектаклей "Дед и Журавль" В.Вольского, "Золушка" Е.Шварца, "Забытое сокровище" В.Короткевича и др.
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