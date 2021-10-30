Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 29 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", которая входит в холдинг "Белорусские обои". Президент ознакомился с производством картона на фабрике. Александр Лукашенко на встрече с работниками нового производства Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" назвал его уникальным предприятием. Президент призвал коллектив беречь предприятие и созданное здесь новое производство. В Беларуси намерены углублять переработку древесины , заявил глава государства. Президент ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Александр Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием.





Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение более активно развивать в стране производство электробусов. Об этом он заявил во время рабочей поездки в город Добруш Гомельской области.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения ООО "Примвэй" обратил внимание на необходимость наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг.

Столетие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время торжественного заседания Совета БГУ. Белорусский государственный университет ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века, заявил ректор БГУ Андрей Король.





Госнаграды вручены сотрудникам БГУ.

Государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович вручил офицерам ВС госнаграды и объявил благодарности от имени Президента.

Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре уменьшился на 1,8% до $18,2 млрд.

Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября. Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 ноября. Размер детских пособий вырастет с 1 ноября.





Постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 года №612 изменяется порядок начисления и выплаты премий , бонусов и вознаграждений руководителям организаций, а также годового бонуса. О том, кто и в каких случаях теперь будет получать указанные бонусы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

КОММЕНТАРИЙ: Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов

Беларусь обеспечена запасами торфа на ближайшие 100 лет. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на семинаре-совещании по подведению итогов добычи торфа в сезоне-2021.

В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода.





За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19 , выписаны 2130.

Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов.

МЧС запускает новую информационную кампанию "Безопасная старость".

КОММЕНТАРИЙ: Каково быть детским тренером по хоккею, или Тонкости спортивного воспитания

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 30 октября.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 октября

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Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет до 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" пройдет до 7 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, пройдет до 10 ноября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

31 октября

В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Международный день экономии.

Международный день Черного моря.

125 лет назад родился Пушков Венедикт Венедиктович, русский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России. Автор музыки к кинофильмам "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", популярных песен "Лейся, песня, на просторе", "Тайга золотая", оперы "Гроза", симфонической сюиты "Лермонтов". Умер в 1971 году.

90 лет назад родилась Шашкина Тамара Григорьевна (Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1968). В 1958 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Гродненском областном драматическом театре и Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Исполнительница драматических, лирических и характерных ролей. Среди них: Марыля ("Отчизна" К.Чорного), Цветкова ("Последняя инстанция" Н.Матуковского), Манаева ("Тревога" А.Петрашкевича) и др.

1 ноября

Всемирный день вегана.

150 лет назад родился Крейн Стивен, американский писатель-реалист. Автор романов "Мэгги, девушка с улицы", "Алый знак доблести". Умер в 1900 году.

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