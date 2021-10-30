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Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

30.10.2021 09:03 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 29 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", которая входит в холдинг "Белорусские обои". Президент ознакомился с производством картона на фабрике. Александр Лукашенко на встрече с работниками нового производства Добрушской бумажной фабрики "Герой труда" назвал его уникальным предприятием. Президент призвал коллектив беречь предприятие и созданное здесь новое производство. В Беларуси намерены углублять переработку древесины, заявил глава государства. Президент ответил на вопрос об отмене налоговой льготы для владельцев квартир. Александр Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием.

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение более активно развивать в стране производство электробусов. Об этом он заявил во время рабочей поездки в город Добруш Гомельской области.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения ООО "Примвэй" обратил внимание на необходимость наращивать валютную выручку от экспорта транспортных услуг.

Столетие БГУ является историческим событием не только в жизни вуза, но и страны, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время торжественного заседания Совета БГУ. Белорусский государственный университет ориентирован на развитие компетенций специалиста XXI века, заявил ректор БГУ Андрей Король.

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

Госнаграды вручены сотрудникам БГУ.

Государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович вручил офицерам ВС госнаграды и объявил благодарности от имени Президента.

Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре уменьшился на 1,8% до $18,2 млрд.

Бюджет прожиточного минимума повышается с 1 ноября. Социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 ноября. Размер детских пособий вырастет с 1 ноября.

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

Постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 года №612 изменяется порядок начисления и выплаты премий, бонусов и вознаграждений руководителям организаций, а также годового бонуса. О том, кто и в каких случаях теперь будет получать указанные бонусы, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

КОММЕНТАРИЙ: Полный доступ: Белстат запустил платформу данных переписей 2009 и 2019 годов

Беларусь обеспечена запасами торфа на ближайшие 100 лет. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на семинаре-совещании по подведению итогов добычи торфа в сезоне-2021.

В Беларуси введен временный запрет на вывоз кислорода.

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1988 пациентов с COVID-19, выписаны 2130.

Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов.

МЧС запускает новую информационную кампанию "Безопасная старость".

КОММЕНТАРИЙ: Каково быть детским тренером по хоккею, или Тонкости спортивного воспитания

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 30 октября.

Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30-31 октября

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Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет до 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.

Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" пройдет до 7 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, пройдет до 10 ноября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

31 октября

В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.

Международный день экономии.

Международный день Черного моря.

125 лет назад родился Пушков Венедикт Венедиктович, русский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России. Автор музыки к кинофильмам "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", популярных песен "Лейся, песня, на просторе", "Тайга золотая", оперы "Гроза", симфонической сюиты "Лермонтов". Умер в 1971 году.

90 лет назад родилась Шашкина Тамара Григорьевна (Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1968). В 1958 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Гродненском областном драматическом театре и Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Исполнительница драматических, лирических и характерных ролей. Среди них: Марыля ("Отчизна" К.Чорного), Цветкова ("Последняя инстанция" Н.Матуковского), Манаева ("Тревога" А.Петрашкевича) и др.

1 ноября

Всемирный день вегана.

150 лет назад родился Крейн Стивен, американский писатель-реалист. Автор романов "Мэгги, девушка с улицы", "Алый знак доблести". Умер в 1900 году.

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Теги: Минск
 
 
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ВЧЕРА Картина дня. 29 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", которая входит в...
 
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