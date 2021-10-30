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Картина дня: поездка Лукашенко в Добруш, заседание Совета БГУ и тонкости спортивного воспитания
30.10.2021 09:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 29 октября
Президент Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал поручение более активно
Премьер-министр Беларуси
Государственный секретарь Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович
Постановлением Совета Министров от 26 октября 2021 года №612
КОММЕНТАРИЙ: Полный доступ: Белстат запустил
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Национальный аэропорт Минск переходит на
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СЕГОДНЯ
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Выставка "Снова в школу" ко Дню знаний пройдет до 31 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого.
Временная экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности" пройдет до 7 ноября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Экспозиция "Самобытный Минск", посвященная Дню города, пройдет до 10 ноября в галерее "Мобильная" Национальной библиотеки Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
31 октября
В Республике Беларусь - День автомобилиста и дорожника.
Международный день экономии.
Международный день Черного моря.
125 лет назад родился Пушков Венедикт Венедиктович, русский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России. Автор музыки к кинофильмам "Большая семья", "Дело Румянцева", "Дорогой мой человек", популярных песен "Лейся, песня, на просторе", "Тайга золотая", оперы "Гроза", симфонической сюиты "Лермонтов". Умер в 1971 году.
90 лет назад родилась Шашкина Тамара Григорьевна (Россия), актриса, заслуженная артистка Беларуси (1968). В 1958 году окончила Белорусский театрально-художественный институт. Работала в Гродненском областном драматическом театре и Национальном академическом драматическом театре им.Я.Коласа. Исполнительница драматических, лирических и характерных ролей. Среди них: Марыля ("Отчизна" К.Чорного), Цветкова ("Последняя инстанция" Н.Матуковского), Манаева ("Тревога" А.Петрашкевича) и др.
1 ноября
Всемирный день вегана.
150 лет назад родился Крейн Стивен, американский писатель-реалист. Автор романов "Мэгги, девушка с улицы", "Алый знак доблести". Умер в 1900 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 29 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда", которая входит в...
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