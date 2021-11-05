Источник материала: БелТА

Роскошь загородной жизни в самом центре столицы может позволить себе каждый! Выбирайте апартаменты в многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" и наслаждайтесь правильным решением! Инфраструктура премиального уровня в сочетании с шикарной природой делает это место мечтой всех жителей мегаполиса!

Получить консультацию можно у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.

Почему вам понравится многофункциональный комплекс премиум-класса "Парк Челюскинцев" ?

1.Шикарная инфраструктура

Детский сад на территория откроется уже в этом году

Здесь созданы лучшие условия для ваших детей

В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для семей с детьми, молодых пар и одиночного проживания.

На территории запроектирован детский сад, недалеко есть несколько школ и гимназия, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр Dana Mall с кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

2.Транспортная доступность

Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".

Лучше всего оценить транспортную доступность можно с высоты птичьего полета





Обе станции метро – в 10 минутах ходьбы

3.Невероятная природа

Комплекс "Парк Челюскинцев" - настоящий оазис в самом сердце мегаполиса! Рядом – Ботанический сад и Парк Челюскинцев. Кроме шикарной зелени здесь есть аттракционы, спортивные, игровые и танцевальные площадки. Здесь же – Детская железная дорога.

Только представьте – шикарная природа прямо у вашего дома





Здесь можно гулять в одиночестве и всей семьей

Каждая пора года радует яркими красками





Рядом с домом – развлечения на любой вкус

Это место понравится взрослым и детям

4.Апартаменты на любой вкус

Все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, высота потолков – 2,7-3 метра.

Вот такие виды открываются из окон

5. Первоклассный комфорт

На первом этаже - дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставят современные лифты OTIS. Не выходя из дома можно попасть в подземный паркинг.

Внутри комплекса есть зоны отдыха, детские и спортивные площадки.





На территории много игровых и спортивных площадок

Вашим детям здесь обязательно понравится!





В лобби – все идеально

Стильный и сдержанный дизайн

7. Безопасность

Территория жилого комплекса оборудована камерами наблюдения, на паркинге есть шлагбаум и комната круглосуточной охраны. Эти решения позволяют сократить случаи проникновения в дом посторонних людей.

На территории дома все продумано до мелочей





Комфорт премиум-класса для вас и вашей семьи

Купить недвижимость в многофункциональном комплексе "Парк Челюскинцев" можно и в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.

Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!

МК "Парк Челюскинцев" - новый стиль жизни современного города!

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