|
Элитный комплекс "Парк Челюскинцев" - инфраструктура премиум-класса в окружении живописной природы!
05.11.2021 09:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Роскошь загородной жизни в самом центре столицы может позволить себе каждый! Выбирайте апартаменты в
Получить консультацию можно у наших специалистов по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719. А лучше приходите в наши офисы продаж по адресу Мстиславца,9 и Мстиславца,11.
Почему вам понравится многофункциональный комплекс премиум-класса
1.Шикарная инфраструктура
Детский сад на территория откроется уже в этом году
Здесь созданы лучшие условия для ваших детей
В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для семей с детьми, молодых пар и одиночного проживания.
На территории запроектирован детский сад, недалеко есть несколько школ и гимназия, поликлиники и Первая городская больница, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.
В одной остановке метро находится торгово-развлекательный центр
2.Транспортная доступность
Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. В нескольких минутах ходьбы – остановки наземного транспорта и две станции метро – "Парк Челюскинцев" и "Московская".
Лучше всего оценить транспортную доступность можно с высоты птичьего полета
Обе станции метро – в 10 минутах ходьбы
3.Невероятная природа
Комплекс
Только представьте – шикарная природа прямо у вашего дома
Здесь можно гулять в одиночестве и всей семьей
Каждая пора года радует яркими красками
Рядом с домом – развлечения на любой вкус
Это место понравится взрослым и детям
4.Апартаменты на любой вкус
Все апартаменты – свободной планировки с панорамными окнами, высота потолков – 2,7-3 метра.
Вот такие виды открываются из окон
5. Первоклассный комфорт
На первом этаже - дизайнерские лобби с местом для консьержа, зоной отдыха и санитарной комнатой. До апартаментов жильцов доставят современные лифты OTIS. Не выходя из дома можно попасть в подземный паркинг.
Внутри комплекса есть зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
На территории много игровых и спортивных площадок
Вашим детям здесь обязательно понравится!
В лобби – все идеально
Стильный и сдержанный дизайн
7. Безопасность
Территория жилого комплекса оборудована камерами наблюдения, на паркинге есть шлагбаум и комната круглосуточной охраны. Эти решения позволяют сократить случаи проникновения в дом посторонних людей.
На территории дома все продумано до мелочей
Комфорт премиум-класса для вас и вашей семьи
Купить недвижимость в многофункциональном комплексе
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465, +375 17 38-81-719.
Наши специалисты работают в 50 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Поречье, Волковыск, Островец, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Логойск, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать недвижимость и заключить договор!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роскошь загородной жизни в самом центре столицы может позволить себе каждый!
|
Архив (Новости Общества)