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Пресс-конференция о доступной среде для инвалидов по зрению пройдет сегодня в БЕЛТА

09.11.2021 07:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

С 15 октября по 15 ноября ежегодно в Беларуси проходит Республиканский месячник "Человек с белой тростью". Во всех регионах республики организованы мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к жизнедеятельности людей с инвалидностью, решению проблемных вопросов. В преддверии международного дня слепых (13 ноября) участники пресс-конференции расскажут о работе по социализации и реабилитации незрячих и слабовидящих людей, ответят на актуальные вопросы.

Участники:

Олег Шепель - председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ";

Ева Зубковская - консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С 15 октября по 15 ноября ежегодно в Беларуси проходит Республиканский месячник "Человек с белой тростью". Во всех регионах республики организованы мероприятия,...
 
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