Пресс-конференция о доступной среде для инвалидов по зрению пройдет сегодня в БЕЛТА

Источник материала: БелТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция на тему "Создание доступной среды для людей с инвалидностью по зрению" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

С 15 октября по 15 ноября ежегодно в Беларуси проходит Республиканский месячник "Человек с белой тростью". Во всех регионах республики организованы мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к жизнедеятельности людей с инвалидностью, решению проблемных вопросов. В преддверии международного дня слепых (13 ноября) участники пресс-конференции расскажут о работе по социализации и реабилитации незрячих и слабовидящих людей, ответят на актуальные вопросы.

Участники:

Олег Шепель - председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ";

Ева Зубковская - консультант управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

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