|
Картина дня: интервью Лукашенко журналу "Национальная оборона", урожай зерна и ситуация на границе
10.11.2021 07:09 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 9 ноября
Президент Беларуси
Главный редактор российского журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко
Состоялся
В Совете Республики
"Ночью не спали от холода, заканчиваются вода и еда":
Приоритетом на ближайшую перспективу остается
Палата представителей ратифицировала соглашение
Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр энергетики России Николай Шульгинов подписали протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран
Перечень профессий, доступных для людей с нарушениями зрения, необходимо расширять. В том числе через борьбу со стереотипами в обществе. Таким мнением поделился председатель Центрального правления ОО "БелТИЗ" Олег Шепель на пресс-конференции по теме
За сутки в Беларуси зарегистрированы
КОММЕНТАРИЙ: Голодные игры, или
Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко рассказал о планах по проведению
ФОТОФАКТ: Литературно-краеведческий
СЕГОДНЯ
Анонсы на 10 ноября
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О мерах, предпринимаемых по профилактике и противодействию преступлениям против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол, приуроченный к Всемирному дню молодежи, на тему "Развитие детской и молодежной прессы в условиях цифровизации". Начало в 11.00.
В Белорусском государственном академическом музыкальном театре пройдет пресс-конференция, посвященная премьере музыкального ревю "Рождение звезд". В разговоре с журналистами примут участие художественное руководство театра, постановочная группа, а также исполнители главных ролей. Начало в 14.15.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 11 ноября
Международный день девочек.
80 лет назад родился Гладков Евгений Петрович (Пермская обл., Россия), белорусский цимбалист, педагог, народный артист Беларуси (1999). В репертуаре произведения классической и современной белорусской и зарубежной музыки. Первый исполнитель многих произведений белорусских композиторов. Автор "Школы игры на цимбалах", методических пособий, составитель и редактор сборников цимбальных произведений белорусских композиторов.
105 лет назад родился Савченко Игорь Андреевич, советский режиссер, сценарист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Среди фильмов: "Гармонь", "Богдан Хмельницкий", "Третий удар", "Тарас Шевченко". Лауреат Государственной премии СССР (1942, 1949, 1952 - посмертно). Умер в 1950 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня. 9 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью главному редактору российского журнала "Национальная...
|
Архив (Новости Общества)