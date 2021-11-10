Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курдские беженцы, избитые польскими силовиками, обнаружены на границе. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - говорится в сообщении.

Как отметили в комитете, пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь.-0-