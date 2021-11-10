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Двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси

10.11.2021 08:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.

Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович проинформировала радиостанцию, что в обоих случаях дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.

По имеющимся данным погранохраны, штурм был предпринят в районе местностей Бяловежа и Крынки. Группы насчитывают несколько десятков человек. Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.

Госпогранкомитет Беларуси также сообщает, что сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех различные травмы и следы применения физического насилия. "Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. Судя по многочисленным травмам на теле мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью. Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь", - рассказали в комитете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши. Об этом сообщает ТАСС со...
 
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