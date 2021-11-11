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Картина дня: заседание коллегий МИД Беларуси и России, сбор средств для мигрантов и новогодний бум
11.11.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Международный фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень" откроют программой из цикла концертов "Классика для всех" в Белорусской государственной филармонии.
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115 лет назад родился Жарковский Евгений Эммануилович, советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1968), народный артист РСФСР. Автор нескольких оперетт, музыки к кинофильмам, множества песен, в том числе "Прощайте, скалистые горы", "В парке старинном", "Немножко о себе", романса "Не зажигай огня". Умер в 1985 году.
90 лет назад родилась Конюхова Татьяна Георгиевна, российская артистка кино, народная артистка РСФСР. Снималась в фильмах: "Вольница", "Первые радости", "Хроника ночи", "Портрет жены художника и др.
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ВЧЕРА Картина дня. 10 ноября "Эти мерзавцы их просто убили". Александр Лукашенко назвал виновных в миграционном кризисе. Министры...
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