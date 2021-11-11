Источник материала: БелТА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в начале следующей недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В начале текущей недели в Беларуси похолодало. После теплой первой недели ноября погодный маятник качнулся в сторону зимы: температурный фон за 9-10 ноября оказался на 1-3 градуса ниже нормы, местами по северу наблюдался снежный покров высотой до 3 см, который к утру 11 ноября растаял. К слову, 9-10 ноября в этом осеннем сезоне стали первыми сутками, когда среднесуточная температура воздуха была отрицательной, однако говорить об устойчивом переходе средней температуры воздуха через ноль градусов в сторону понижения (начало зимы в климатологии) пока преждевременно", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 12 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь ночью и утром по северо-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед. Ветер прогнозируется юго-западный, днем с переходом на северо-западный умеренный, по северо-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - 4-10 градусов тепла.

В субботу, 13 ноября, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Местами по стране ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 2-9 градусов тепла.

В воскресенье, 14 ноября, будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-восточный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, днем - от нуля до плюс 7.

"В начале следующей недели вновь похолодает. Ночные морозы станут более ощутимыми, при этом и дневные температуры будут положительными не везде", - отметили в Белгидромете. В понедельник, 15 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, днем - от минус 4 до плюс 3.

Во вторник, 16 ноября, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по востоку - до минус 12. Днем будет от минус 3 до плюс 4.

В среду, 17 ноября, будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку - до минус 10. Днем будет от минус 2 до плюс 5.-0-