Стресс, апатия и экономические проблемы: белорусские айтишники рассказали о несбывшихся ожиданиях после переезда в Литву

Источник материала: БелТА

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть белорусских IT-специалистов, переехавших в Литву, заявили о несбывшихся ожиданиях и готовности вернуться на родину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди переехавших айтишников из компаний Wargaming, Gurtam, Flo, Vizor Games, Itransition, сообщает Baltnews.

Независимое социологическое исследование на тему психоэмоционального состояния IT-релокантов из Беларуси провели психолог-консультант Екатерина Максимова и кризисный психолог Екатерина Буйневич-Живица.

Выяснилось, что переехавшие в Литву айтишники столкнулись с экономическими и социальными проблемами.

"Оказалось, что туризм и эмиграция - абсолютно разные вещи. Те из респондентов, кто прекрасно чувствовал себя во время кратких наездов в Вильнюс, в эмиграции опустили руки, столкнувшись с комом неподъемных проблем - ментальных, языковых, экономических, социальных бытовых и так далее", - свидетельствуют результаты исследования.

Стрессы, апатия, разочарование стали постоянными спутниками жизни для сотен эмигрантов. Раздражает все - тоска по родным местам, недостаток информации, сложности в общении с местными, понижение в жизненном статусе, высокие (в 2-3 раза) цены в магазинах в сравнении с привычными, заоблачная арендная плата за приличное жилье, отсутствие домашнего уюта и комфорта, счета за ЖКХ, проблемы с образованием детей и медициной.

30% опрошенных утверждают, что ожидания не оправдались, и они готовы возвратиться в Беларусь. Почти 100% респондентов жаловались, что зарплата только на 15% выше прежней и не позволяет откладывать на "черный" день. Разницу сжирает дороговизна товаров, продуктов и услуг. "Лучше жить точно не стали, хуже - точно стали", - резюмировали собеседники Максимовой и Буйневич.

В интервью Delfi авторы исследования также рассказали, что уже в первые три месяца 40% релокантов из Беларуси сталкиваются с трудностями в решении бытовых вопросов и непониманием ментальности другой страны, 34% - с эмоциональным напряжением и стрессом, около 45% ощущают тревогу, подавленность, нервозность и апатию.

Не прибавляет переселенцам оптимизма наличие так называемой синей карты. Это разрешение на работу, выдаваемое специалистам высокой квалификации на три года. Обладатели "карты" чувствуют себя временщиками, из которых Литва стремится за несколько лет выкачать энергию, затем выплюнуть за ненадобностью.-0-