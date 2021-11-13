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Картина дня: доклад Президенту о работе СК, Совет глав правительств СНГ и инвестповестка-2025
13.11.2021 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 12 ноября
Президент Беларуси
Заключение соглашения о свободной торговле услугами даст больше возможностей для
Произведенная в Беларуси по полному циклу
В Минске прошло рабочее совещание под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой
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Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи:
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Минздрав обновил предельные
За сутки в Беларуси зарегистрированы
СЕГОДНЯ
Анонсы на 13-14 ноября
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В актовом зале Дома прессы 13 ноября состоится торжественное награждение участников самого крупного детского футбольного турнира в Минске "Юный Спартанец".
В Бресте по 13 ноября пройдет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.
Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.
Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом.
85 лет назад родился Гадес Антонио, испанский танцовщик и хореограф, знаменитый исполнитель танцев стиля фламенко. Умер в 2004 году.
15 ноября
100 лет назад родился Прищепенок Валерий Георгиевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1971). В 1955 году окончил Белорусскую консерваторию. Был солистом ансамбля песни и танца БВО, хора Белорусского телевидения и радио, Гостелерадио Беларуси. Исполнял песни и романсы белорусских композиторов, белорусские народные песни. Исполнил партии Павла, Андрея в радиомонтажах опер "Павел Корчагин" П.Подковырова, "Андрей Костеня" Н.Аладова. Умер в 2000 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 12 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору....
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