Картина дня: доклад Президенту о работе СК, Совет глав правительств СНГ и инвестповестка-2025

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 12 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору. Александр Лукашенко поинтересовался, какая сейчас атмосфера в коллективах следственных органов. Дмитрий Гора отметил, что Следственный комитет готов выполнять любые задачи в рамках закона и государственных интересов.





Беларусь всегда выступала за развитие СНГ и нацелена на развитие региональной интеграции. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. В зоне особого внимания СНГ должны находиться вопросы поиска защитных механизмов и опорных точек развития интеграции .

Заключение соглашения о свободной торговле услугами даст больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия стран СНГ . Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Соглашение о свободной торговле услугами в СНГ может быть подписано в мае 2022 года. Об этом заявил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев по итогам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Произведенная в Беларуси по полному циклу вакцина "Спутник V" поступит в оборот к июню 2022 года. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Роман Головченко во время посещения РУП "Белмедпрепараты".

В Минске прошло рабочее совещание под председательством спикера Совета Республики Натальи Кочановой по вопросам ремонтно-реставрационных работ в Свято-Успенском ставропигиальном мужском монастыре в агрогородке Жировичи.





КОММЕНТАРИЙ: Об инвестповестке-2025 : более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги

Белорусские компании на выставке в Казахстане заключили контракты на $3,8 млн .

Военная активность , которая развязана нашими соседями у границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Беларуси проводится проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства.

В ОДКБ подвели итоги миротворческого учения .

Поляки и прибалты извлекают выгоду из миграционного кризиса . Об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

Дети играют, взрослые строят хижины и ждут помощи: пятый день лагеря беженцев на польской границе.

В лагерь беженцев на границе доставлено 10 т гуманитарной помощи .

Красный Крест отправил новую партию гуманитарной помощи на белорусско-польскую границу.

Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы.

Минздрав обновил безрецептурный перечень лекарств .

Минздрав обновил предельные максимальные тарифы на ряд услуг .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1993 пациента с COVID-19 , выписаны 2577.





СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В актовом зале Дома прессы 13 ноября состоится торжественное награждение участников самого крупного детского футбольного турнира в Минске "Юный Спартанец".

В Бресте по 13 ноября пройдет открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде.

Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.

Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

14 ноября

Всемирный день борьбы с диабетом.

85 лет назад родился Гадес Антонио, испанский танцовщик и хореограф, знаменитый исполнитель танцев стиля фламенко. Умер в 2004 году.

15 ноября

100 лет назад родился Прищепенок Валерий Георгиевич, белорусский певец, заслуженный артист Беларуси (1971). В 1955 году окончил Белорусскую консерваторию. Был солистом ансамбля песни и танца БВО, хора Белорусского телевидения и радио, Гостелерадио Беларуси. Исполнял песни и романсы белорусских композиторов, белорусские народные песни. Исполнил партии Павла, Андрея в радиомонтажах опер "Павел Корчагин" П.Подковырова, "Андрей Костеня" Н.Аладова. Умер в 2000 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-