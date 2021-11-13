ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Замглавы МИД Беларуси об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию

13.11.2021 18:53 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" прокомментировал недавнее заявление Президента США Джо Байдена, в котором тот выразил озабоченность ситуацией на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал замминистра.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал заместитель...
 
Новости дня
Новости общества
 
Захарова о позиции Запада в отношении беженцев: грош цена всем документам и заявлениям о правах человека
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by