Источник материала: БелТА

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" прокомментировал недавнее заявление Президента США Джо Байдена, в котором тот выразил озабоченность ситуацией на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал замминистра.

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