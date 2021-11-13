|
Замглавы МИД Беларуси об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию
13.11.2021 18:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" прокомментировал недавнее заявление Президента США Джо Байдена, в котором тот выразил озабоченность ситуацией на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал замминистра.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замглавы МИД Беларуси об "озабоченности" Байдена: очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию
"Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в ситуацию на белорусско-польской границе", - сказал заместитель...
|
Архив (Новости Общества)