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Польский журналист о ситуации на белорусско-польской границе: это за гранью понимания
14.11.2021 14:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польский журналист Ярослав Аугыстыняк считает, что ситуация, сложившаяся на белорусско-польской границе, за гранью понимания. Об этом он заявил в эфире телеканала
"Часть общества считает, что этих людей, конечно, нужно впустить. Конечно, нужно оказать им помощь, потому что они в ней крайне нуждаются", - сказал Ярослав Аугыстыняк.
Журналист привел в пример то, что сейчас в Польше находится немало украинских беженцев. "Никого это не напрягает. Они живут, ассимилировались, пользуются всеми социальными гарантиями, - отметил он. - То, что происходит с беженцами на границе сейчас, где по ним распыляют газ, - за гранью понимания".-0-
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"Часть общества считает, что этих людей, конечно, нужно впустить. Конечно, нужно оказать им помощь, потому что они в ней крайне нуждаются", - сказал Ярослав...
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