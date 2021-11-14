Источник материала: БелТА

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. А если тысячи курдов пойдут ломать польскую "стену" в поисках немецких автобусов в Баварию. Так политический аналитик, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о готовности ряда немецких городов принять беженцев с белорусско-польской границы, сообщает БЕЛТА.

"Не могу понять: утром вижу сообщение, что в Германии еще два города объявили, что готовы принять беженцев. Вчера шли непонятного уровня сообщения, что о готовности принять беженцев объявил Мюнхен. Мигранты на ушах. Ждут немецких автобусов. То есть могут пойти на многотысячный прорыв границы в любой момент. Поляки доказывают, что это не так, - отметил эксперт. - Так или не так, а если тысячи курдов пойдут ломать польскую "стену" в поисках немецких автобусов в Баварию. С другой стороны, а если действительно Германия пришлет транспорт? Или в иной форме создаст по территории Польши гуманитарный коридор к себе? Сюрреализм реально нарастает. Хотя я бы готовился, скорее, к кадрам занесенного снегом лагеря, точнее лагерей, у польской колючей проволоки. Уж больно катастрофично для Польши выглядели бы эти немецкие автобусы".-0-