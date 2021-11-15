Картина выходных: подробности интервью Лукашенко, организация помощи беженцам и хоккейные баталии

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 13-14 ноября

О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности резонансного интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко.





Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе.

Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт, комментируя возможность разговора главы государства Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила РИА Новости, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей и заместитель председателя Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провели телефонный разговор . Сторонами была обсуждена сложная миграционная ситуация на границе Беларуси и ЕС.

ФОТОФАКТ: Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Седьмая ночь





В лагере беженцев на белорусско-польской границе установили три большие палатки для обогрева и питания детей и женщин , а также для правовой помощи.

За двое суток беженцам на белорусско-польской границе выдали 7,5 т воды и продовольствия . Об этом рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Тамара Леончик. Белорусские пограничники на белорусско-польской границе оказывают максимальное содействие и сочувствие беженцам .

Беженцы на границе: белорусы нам очень сильно помогают , дают еду, теплую одежду.





Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в числе почетных гостей, которых приветствовал наследный принц эмирата Дубай Хамдан ибн Мохаммед Аль Мактум принял участие в церемонии официального открытия выставки Dubai Airshow - 2021.

КОММЕНТАРИЙ: О новшествах в инвестиционном законодательстве

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич и председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан провели совещание по вопросам модернизации системы подачи кислорода в стационарах города. Во время совещания была поставлена задача в ближайшей перспективе подвести кислород в каждую палату, к каждой койке.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1886 пациентов с COVID-19 , выписаны 2915.





КОММЕНТАРИЙ: Эндокринолог об опасности лишнего веса и роли витамина D при диабете

Духовность и патриотизм . Что рассказывают детям на новом факультативе в школе?

Команда Беларуси выиграла Кубок Президентского спортивного клуба.





Хоккеисты сборной Беларуси победили французов на турнире четырех наций в Есенице (Словения) со счетом 6:3 (2:1, 0:2, 4:0). Таким образом, команда под руководством Константина Кольцова, который заменил оставшегося в Минске Крэйга Вудкрофта, выиграла данный старт.

Хоккеисты юниорской сборной Беларуси выиграли турнир четырех наций в Словакии.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла первое место на турнире в Латвии.

Белорусские кикбоксеры завоевали 10 наград на ЧЕ среди кадетов и юниоров в Черногории.

РЕПОРТАЖ: А мы уйдем на Север





СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 ноября

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В Минском зоопарке пройдут бесплатные образовательные экскурсии.

Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.

Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 ноября

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Международный день, посвященный терпимости.

110 лет назад родился Володарский Борис Соломонович (Киевская обл., Украина), белорусский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл (1945). Работал в театрах Махачкалы, Краснодара, Сызрани и др. В 1964-1970 годах главный режиссер Могилевского областного драматического театра. В 1971-1985 годах преподавал в Могилевском культпросветучилище. Среди постановок: "Разлом" Б.Лавренева, "104 страницы о любви" Э.Радзинского, "Егор Булычов и другие" М.Горького и др. Особенное внимание уделял формированию белорусского репертуара. Поставил "Сердце на ладони" И.Шамякина, "Всего одна жизнь" А.Мовзона. Сотрудничал с начинающими белорусскими драматургами. Умер в 1987 году.

95 лет назад родился Суэтин Алексей Степанович (Украина), белорусский спортсмен (шахматы), шахматный теоретик и методист. Мастер спорта СССР (1950), международный мастер (1961), гроссмейстер (1964), международный гроссмейстер (1965), заслуженный тренер России (1984). Умер в 2001 году.

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