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Картина выходных: подробности интервью Лукашенко, организация помощи беженцам и хоккейные баталии
15.11.2021 08:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 13-14 ноября
О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора.
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В Минском зоопарке пройдут бесплатные образовательные экскурсии.
Интерактивная выставка о человеческом теле "Загадкавыя таямніцы", которая является частью проекта "Лаборатория профессора Якуба Наркевича-Йодко", пройдет до 28 ноября в филиале Национального исторического музея Дом-музей I съезда РСДРП.
Временная экспозиция "Руины стреляли", приуроченная к 80-летию начала антифашистского сопротивления в оккупированном Минске, будет работать по 6 декабря в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Выставка "Сімвалы жыцця", посвященная Году народного единства, пройдет до 31 декабря в Национальной библиотеке Беларуси.
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Международный день, посвященный терпимости.
110 лет назад родился Володарский Борис Соломонович (Киевская обл., Украина), белорусский и российский режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Марий Эл (1945). Работал в театрах Махачкалы, Краснодара, Сызрани и др. В 1964-1970 годах главный режиссер Могилевского областного драматического театра. В 1971-1985 годах преподавал в Могилевском культпросветучилище. Среди постановок: "Разлом" Б.Лавренева, "104 страницы о любви" Э.Радзинского, "Егор Булычов и другие" М.Горького и др. Особенное внимание уделял формированию белорусского репертуара. Поставил "Сердце на ладони" И.Шамякина, "Всего одна жизнь" А.Мовзона. Сотрудничал с начинающими белорусскими драматургами. Умер в 1987 году.
95 лет назад родился Суэтин Алексей Степанович (Украина), белорусский спортсмен (шахматы), шахматный теоретик и методист. Мастер спорта СССР (1950), международный мастер (1961), гроссмейстер (1964), международный гроссмейстер (1965), заслуженный тренер России (1984). Умер в 2001 году.
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ВЧЕРА Картина выходных. 13-14 ноября О миграционном кризисе, отношениях с Россией и Западом, главной страховке от форс-мажора. Подробности...
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