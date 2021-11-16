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Как безопасно оформить подписку на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях COVID-19

16.11.2021 12:35 — Новости Общества | Белкиоск  
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Источник материала: Белкиоск

Как безопасно оформить подписку на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях COVID-19


При оформлении подписки на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях сложной эпидемиологической ситуации у читателей в Беларуси есть возможность позаботиться о себе и минимизировать внешние контакты с помощью сервиса Белкиоск (https://belkiosk.by/)

Наряду с традиционной подпиской на печатные издания сегодня можно оформить онлайн-подписку на электронные версии газет и журналов Беларуси. Подписка на электронные версии – это полностью безопасный способ приобретения печатных изданий.

Центральные, областные, районные, а также ведомственные и тематические издания можно оплатить через ЕРИП и получить их в формате PDF, чтобы читать в своем телефоне или на компьютере.

Подписка на газеты “7 дней”, “Минский курьер”, “Минская правда”, “Заря”, “Витебские вести”, “Гомельская правда”, “Гродненская правда”, “Могилевские ведомости” и другие издания  доступна на сервисе Белкиоск. Полный перечень изданий с ценами вы найдете в каталоге подписки на 1 полугодие 2022 года на сайте belkiosk.by в разделе “Подписка 1 полугодие 2022” .

Использование цифрового формата изданий соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) (п.п. 2.1.4).

Подписка через сервис Белкиоск стала особенно востребованной с 2020 года, когда в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации люди начали ограничивать внешние контакты.

Если вас заинтересовала возможность в условиях COVID-19 защитить себя и оформить онлайн-подписку на любимые газеты и журналы, воспользуйтесь сервисом Белкиоск: быстро, удобно и безопасно.

 
 
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При оформлении подписки на газеты и журналы на I полугодие 2022 года в условиях сложной эпидемиологической ситуации у читателей в Беларуси есть возможность позаботиться о себе и минимизировать внешние контакты с помощью сервиса Белкиоск (https://belkiosk.by/)
 
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