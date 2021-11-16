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Польские силовики применяют водометы и в пункте пропуска на границе

16.11.2021 13:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Польские силовики применяют водометы и в пункте пропуска на границе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Польская сторона не только поливает беженцев вдоль линии границы из водометов и забрасывает гранатами, но использует спецсредства в пункте пропуска. Слышны громкие хлопки, над беженцами стоит плотное облако дыма. Люди задыхаются, дети плачут, газ разъедает им глаза. Некоторых начинает тошнить.

Из водометов поляки поливают беженцев желтой, вызывающей жжение жидкостью. Много пострадавших от нее, в том числе один из белорусских телеоператоров - ему залило глаза. Медики оказывают людям первую помощь на месте.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Польская сторона не только поливает беженцев вдоль линии границы из водометов и забрасывает гранатами, но использует спецсредства в пункте пропуска. Слышны...
 
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