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Картина дня: совещание по ситуации на границе, бустерная вакцинация и подготовка к зимнему отдыху
17.11.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 16 ноября
Президент Беларуси
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин
Беларусь
ФОТОФАКТ:
ГПК:
"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?"
Профсоюзы всех областей
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев во время посещения Минского автомобильного завода выразил заинтересованность
Южноафриканские компании
Минздрав разъяснил
За сутки в Беларуси зарегистрированы
В Минске зимой
Белорусские таэквондисты
СЕГОДНЯ
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В Музее истории белорусского кино пройдет показ персональной ретроспективы к 200-летию со дня рождения классика мировой литературы Ф.М.Достоевского.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 18 ноября
Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.
Международный день отказа от курения.
Всемирный день философии.
Всемирный день Книги рекордов Гиннесса.
90 лет назад родился Вертинский Анатолий Ильич (д.Демешково Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский поэт, драматург, публицист, критик, заслуженный работник культуры Беларуси (1991). В 1975-1982 годах секретарь правления Союза писателей Беларуси, в 1986-1990 годах главный редактор газеты "Лiтаратура i мастацтва". Автор поэтических сборников "Заозерье", "Дожинки", "Три тишины", "Песня о хлебе" и др. Пишет пьесы для детей, публицистические статьи, эссе, очерки. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988).
90 лет назад родился Муромцев Геннадий Ильич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский скульптор, педагог. В 1952 году окончил Минское художественное училище, в 1958 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. В 1958-1961 годах преподавал в Минском художественном училище, затем в Белорусской академии искусств. Среди работ: композиции "Весна", "Ромашка", портреты М.Богдановича, И.Лученка, И.Мележа и др. Автор памятника К.Заслонову в Орше, освободителям Полоцка, Витебска. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1967).
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ВЧЕРА Картина дня. 16 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по ситуации на границе. Президент подчеркнул...
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