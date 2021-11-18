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Картина дня: разговор Лукашенко и Меркель, рост ВВП и выставка "1 образ - 100 идей"
18.11.2021 07:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Картина дня. 17 ноября
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ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 ноября
310 лет назад родился Ломоносов Михаил Васильевич, первый русский ученый-естествоиспытатель. Преобразователь русского литературного языка, поэт, художник, историк, поборник отечественного просвещения, основатель русской традиции энциклопедизма. В 1730 году отправился в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 году его отправили на учебу в Петербургский университет, а с 1736 года продолжил образование в Германии. В 1741 году вернулся на родину и был назначен профессором химии (академиком) Петербургской академии наук. По его инициативе и проекту был открыт Московский университет. Он первым сформулировал закон сохранения массы. Заложил основы развития современного стихосложения. Именно ему обязаны потомки рождением русской мозаики. Белинский назвал его "отцом русской литературы". Умер в 1765 году.
140 лет назад родился Марзон Владимир Осипович, белорусский ученый в области хирургии, профессор (1935), заслуженный деятель науки Беларуси (1939), заслуженный врач Беларуси (1948). В 1911 году окончил Юрьевский университет в Тарту. Преподавал в Витебском медицинском институте. Работал в Министерстве здравоохранения Беларуси, был директором Белорусского института усовершенствования врачей. Автор научных работ по хирургическому лечению заболеваний органов брюшной полости, гинекологических и урологических болезней. Умер в 1954 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 17 ноября Александр Лукашенко и Ангела Меркель вновь провели телефонный разговор. Следственный комитет...
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