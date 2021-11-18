Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 17 ноября

Александр Лукашенко и Ангела Меркель вновь провели телефонный разговор.

Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества.





Караев: люди получили химические ожоги глаз от раздражающей составляющей, которая была в водометах.

В больницах, по данным на сегодняшнее утро, госпитализированы шесть беженцев с разными диагнозами. Об этом журналистам сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

ФОТОФАКТ: Пикет у Представительства УВКБ ООН по делам беженцев в Беларуси





Белорусские медики за сутки 15 раз оказывали помощь беженцам в районе пункта пропуска "Брузги".

ФОТОФАКТ: Беженцам в логистический центр привезли продукты

"Афганская община": очень ценно, что белорусский народ помогает беженцам на границе.

В Беларуси издадут книгу свидетельств преступлений против беженцев , которые совершаются на границе, сообщил журналистам председатель правления государственно-общественного объединения "Белорусское общество "Знание" кандидат исторических наук Вадим Гигин.





Шпилевская: с нашей стороны границы работают около 80 журналистов из 30 стран, со стороны Польши - никого.

ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 2,4%.

Реальные денежные доходы белорусов в январе - сентябре выросли на 2,6%.

В Беларуси создадут агентство для упрощения и цифровизации админпроцедур.

В Москве состоялась девятая встреча секретарей советов безопасности стран СНГ.





Ученые НАН подготовили новые издания по истории белорусской государственности.

Могилевская область стала сотым регионом-партнером китайской провинции Шэньси.

РЕПОРТАЖ: Промышленный бренд с полувековой историей: традиции и перспективы ОАО "Могилевхимволокно"





РЕПОРТАЖ: Один из лучших участковых страны из Витебского района 17 лет поддерживает престиж профессии

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1862 пациента с COVID-19 , выписаны 2894.

Известный гандболист Сергей Рутенко возглавил Белорусскую теннисную федерацию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 ноября

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Пресс-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Начало в 11.30.

Выставку детского рисунка "1 образ - 100 идей" учеников творческой мастерской "Залаты птах" представят в Городской художественной галерее произведений Л.Д.Щемелева. Посетители увидят более 40 произведений, созданных детьми в возрасте от 4 до 14 лет.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 ноября

310 лет назад родился Ломоносов Михаил Васильевич, первый русский ученый-естествоиспытатель. Преобразователь русского литературного языка, поэт, художник, историк, поборник отечественного просвещения, основатель русской традиции энциклопедизма. В 1730 году отправился в Москву в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 году его отправили на учебу в Петербургский университет, а с 1736 года продолжил образование в Германии. В 1741 году вернулся на родину и был назначен профессором химии (академиком) Петербургской академии наук. По его инициативе и проекту был открыт Московский университет. Он первым сформулировал закон сохранения массы. Заложил основы развития современного стихосложения. Именно ему обязаны потомки рождением русской мозаики. Белинский назвал его "отцом русской литературы". Умер в 1765 году.

140 лет назад родился Марзон Владимир Осипович, белорусский ученый в области хирургии, профессор (1935), заслуженный деятель науки Беларуси (1939), заслуженный врач Беларуси (1948). В 1911 году окончил Юрьевский университет в Тарту. Преподавал в Витебском медицинском институте. Работал в Министерстве здравоохранения Беларуси, был директором Белорусского института усовершенствования врачей. Автор научных работ по хирургическому лечению заболеваний органов брюшной полости, гинекологических и урологических болезней. Умер в 1954 году.

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