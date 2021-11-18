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Пресс-конференция о подготовке к зимнему автомобильному сезону пройдет сегодня в БЕЛТА

18.11.2021 07:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре БЕЛТА.

Как идет подготовка республиканских автомобильных дорог и улично-дорожной сети Минска к эксплуатации в зимний период? Какие основные причины ДТП зимой и как правильно управлять автомобилем на скользкой дороге? На что стоит обратить внимание автовладельцу в преддверии зимы при подготовке автомобиля? Какие особенности работы автозаправочных станций зимой?

На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции:

Станислав Соловей - начальник отделения главного управления ГАИ Министерства внутренних дел,

Григорий Глазко - заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций,

Владимир Латушкин - заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома",

Сергей Каморников - заместитель генерального директора РУП "ПО "Белоруснефть".

Аккредитация СМИ по телефонам (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г.Минск, ул.Энгельса, 30-303.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-конференция "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды" состоится сегодня в 11.00 в пресс-центре...
 
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