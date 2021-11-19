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Картина дня: Евразийский межправсовет, выполнение договоренностей по беженцам и подготовка авто к зиме
19.11.2021 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Евразийский межправительственный совет пройдет по 19 ноября в Ереване. Будут рассматриваться вопросы о состоянии взаимной торговли между странами ЕАЭС, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса и другие.
Выездное пресс-мероприятие: "Комаровский рынок - ключевой объект сезонной и внесезонной торговли продуктами питания. Хранение продукции, механизмы ветсанэкспертизы и наполнение торговых рядов" состоится по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 8. Начало в 10.00.
VII Межвузовская студенческая конференция с международным участием "Демографические риски XXI века" пройдет в Минске. В гибридном формате заслушают более 50 докладов студентов, магистрантов и аспирантов из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Туркменистана.
Выставка-ярмарка "Народныя брэнды Магілеўшчыны" пройдет по 20 ноября в Могилеве. На площадке у Дворца культуры области в широком ассортименте будут представлены кулинарные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, мед, а также сувенирная продукция и др.
В рамках XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в выставочном зале Музея истории белорусского кино состоится презентация юбилейной выставки "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященной 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. На выставке можно будет увидеть плакаты и фотографии рабочих моментов со съемок, оригинальные образцы реквизита, эскизы декораций и костюмов, а также тематическую инсталляцию по мотивам дебютной картины режиссера "Через кладбище", которая вошла в список ста лучших кинокартин о Второй мировой войне по версии ЮНЕСКО.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 20 ноября
Всемирный день ребенка.
120 лет назад родился Зарецкий Михась (Косенков Михаил Ефимович) (д.Высокий Городец Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский писатель, драматург, переводчик. В 1915-1916 годах учился в Могилевской духовной семинарии, в 1928 году в БГУ. Один из организаторов литературного объединения "Маладняк", позднее входил в объединение "Полымя". Автор романов "Стежки-дорожки", "Вязьмо", повести "Голый зверь", пьес "Белые розы", "Ная" и др. Перевел на белорусский язык романы "Цемент" Ф.Гладкова, "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны" Я.Гашека. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.
75 лет назад родился Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.
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Картина дня: Евразийский межправсовет, выполнение договоренностей по беженцам и подготовка авто к зиме
ВЧЕРА Картина дня. 18 ноября Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Ереване (Армения) с участием премьер-министра...
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