Картина дня: Евразийский межправсовет, выполнение договоренностей по беженцам и подготовка авто к зиме

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 18 ноября

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло в Ереване (Армения) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.





Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Главы правительств обсудили реализацию союзных программ.

Беларусь выполняет свои обещания в рамках реализации механизма, который Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в ответ на просьбу проинформировать об обстановке на данный момент и действиях белорусской стороны в направлении урегулирования кризиса с беженцами.

Беларусь донесла до руководства международных организаций свою позицию по миграционному кризису. Об этом рассказал постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич. В ООН должны зафиксировать нарушения прав человека странами Европейского союза в отношении беженцев на белорусско-польской границе.

Самолет с беженцами вылетел в Ирак из Национального аэропорта Минск. Авиарейс организован по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад. На борту около 400 иракских беженцев, которые захотели вернуться домой из Беларуси после неудачных попыток попасть в Евросоюз.





Дельтаметрин, капсаицин, производные бензола - ученый о химической смеси, использованной польскими силовиками.

Стационарный медицинский пункт организуют для вакцинации беженцев в транспортно-логистическом центре, сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.

Остатки шалашей и догорающие костры: оба лагеря беженцев у границы опустели.

Минобороны фиксирует увеличение интенсивности полетов авиации НАТО вдоль границы Беларуси.

Беларусь и Израиль обсудили региональную политику на Ближнем Востоке.





Экспорт продовольствия по итогам года , по прогнозам, может превысить $6 млрд. Об этом сообщил во время пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1844 пациента с COVID-19 , выписаны 2894.

Начальник отделения главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Станислав Соловей рассказал о правильной подготовке автомобиля к зимнему периоду на пресс-конференции "Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды". Дорожники Беларуси завершили подготовку к зиме , сообщил заместитель начальника главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Григорий Глазко.

В НОК Беларуси вручили награды Европейской легкоатлетической ассоциации.





Историческая драма "Королевская игра" откроет кинофестиваль "Лістапад" в Минске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 ноября

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Евразийский межправительственный совет пройдет по 19 ноября в Ереване. Будут рассматриваться вопросы о состоянии взаимной торговли между странами ЕАЭС, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса и другие.

Выездное пресс-мероприятие: "Комаровский рынок - ключевой объект сезонной и внесезонной торговли продуктами питания. Хранение продукции, механизмы ветсанэкспертизы и наполнение торговых рядов" состоится по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 8. Начало в 10.00.

VII Межвузовская студенческая конференция с международным участием "Демографические риски XXI века" пройдет в Минске. В гибридном формате заслушают более 50 докладов студентов, магистрантов и аспирантов из Беларуси, России, Казахстана, Китая, Туркменистана.

Выставка-ярмарка "Народныя брэнды Магілеўшчыны" пройдет по 20 ноября в Могилеве. На площадке у Дворца культуры области в широком ассортименте будут представлены кулинарные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, мед, а также сувенирная продукция и др.

В рамках XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в выставочном зале Музея истории белорусского кино состоится презентация юбилейной выставки "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященной 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова. На выставке можно будет увидеть плакаты и фотографии рабочих моментов со съемок, оригинальные образцы реквизита, эскизы декораций и костюмов, а также тематическую инсталляцию по мотивам дебютной картины режиссера "Через кладбище", которая вошла в список ста лучших кинокартин о Второй мировой войне по версии ЮНЕСКО.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 ноября

Всемирный день ребенка.

120 лет назад родился Зарецкий Михась (Косенков Михаил Ефимович) (д.Высокий Городец Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский писатель, драматург, переводчик. В 1915-1916 годах учился в Могилевской духовной семинарии, в 1928 году в БГУ. Один из организаторов литературного объединения "Маладняк", позднее входил в объединение "Полымя". Автор романов "Стежки-дорожки", "Вязьмо", повести "Голый зверь", пьес "Белые розы", "Ная" и др. Перевел на белорусский язык романы "Цемент" Ф.Гладкова, "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны" Я.Гашека. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.

75 лет назад родился Кирилл, патриарх Московский и всея Руси.

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