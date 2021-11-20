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Картина дня: "британский штамм CNN", эффективность площадки ЕАЭС и областные "Дажынкі"
20.11.2021 09:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 19 ноября
"Британский штамм CNN".
Президент Беларуси
Президент Беларуси
Головченко: мы в очередной раз
Премьер-министр Беларуси
Макей в интервью CNN заявил об
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СЕГОДНЯ
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Открытие XXVII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" состоится в кинотеатре "Москва". Фильмом, открывающим кинофестиваль, станет германо-австрийская кинолента "Королевская игра" режиссера Филиппа Штельцля.
Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.
Международный научно-практический фестиваль "Инновационные социально-психологические технологии: от теории к практике" пройдет в онлайн-формате в Белорусском государственном университете.
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Знаменательные даты
21 ноября
Всемирный день телевидения. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1996 года в ознаменование первого Всемирного телевизионного форума, состоявшегося в штаб-квартире ООН 21 ноября 1996 года.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 26 октября 2005 года.
22 ноября
220 лет назад родился Даль Владимир Иванович, русский писатель, лексикограф, этнограф, врач. Член-корреспондент Петербургской АН, создатель "Толкового словаря живого великорусского языка", за который удостоен звания почетного академика Петербургской АН (1863). Словарь был восторженно встречен русскими писателями и учеными. Он стал событием в истории русской науки и культуры. Даль собрал более 200000 слов, причем каждое из них проиллюстрировал пословицей, поговоркой, дал примеры языковых оборотов, в которых эти слова чаще всего употребляются. Умер в 1872 году.
75 лет назад родился Евдокимов Ярослав Александрович, певец, заслуженный артист России (1980), народный артист Беларуси (1987).
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ВЧЕРА Картина дня. 19 ноября "Британский штамм CNN". Лукашенко в интервью Би-би-си опроверг расхожие фейки. Состоялся телефонный разговор...
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