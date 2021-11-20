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ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

20.11.2021 09:21 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. ТЛЦ понемногу приходит в движение, некоторые вышли на улицу умыться, скоро завтрак.

Волонтеры привезли беженцам в ТЛЦ очередной гуманитарный груз: печенье, яблоки, соки, молоко и другие продукты.-0-

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак

 
 
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ТЛЦ понемногу приходит в движение, некоторые вышли на улицу умыться, скоро завтрак.
 
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