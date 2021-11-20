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ФОТОФАКТ: Утро беженцев в ТЛЦ - скоро завтрак
20.11.2021 09:21 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. ТЛЦ понемногу приходит в движение, некоторые вышли на улицу умыться, скоро завтрак.
Волонтеры привезли беженцам в ТЛЦ очередной гуманитарный груз: печенье, яблоки, соки, молоко и другие продукты.-0-
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ТЛЦ понемногу приходит в движение, некоторые вышли на улицу умыться, скоро завтрак.
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