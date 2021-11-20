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ФОТОФАКТ: В ТЛЦ беженцы начали получать завтрак
20.11.2021 10:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Гродненская область /Корр. БЕЛТА/. В ТЛЦ беженцы начали получать завтрак, в одной палатке раздают еду и горячий чай женщинам и детям, во второй - мужчинам.
Как сообщалось, 18 ноября все беженцы, которые оставались в стихийном лагере у КПП,
Белорусская сторона продолжает делать все возможное, чтобы обеспечить людей, застрявших на границе с Польшей, всем необходимым. В ТЛЦ доставляются продукты, теплая одежда. Помогают беженцам не только органы власти, но и общественные организации, неравнодушные люди. Здесь организовано горячее питание, беженцы получают сухой паек, открыт пункт вакцинации, работает автолавка, обменный пункт, на территории круглосуточно дежурят медики. -0-
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В ТЛЦ беженцы начали получать завтрак, в одной палатке раздают еду и горячий чай женщинам и детям, во второй - мужчинам.
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