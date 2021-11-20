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Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Беларуси 21 ноября

20.11.2021 10:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление ветра и мокрый снег ожидаются в Беларуси 21 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, по северо-востоку ожидается мокрый снег. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7 градусов, днем - от 3 до 9 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, по северо-востоку ожидается мокрый снег. Ветер прогнозируется...
 
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