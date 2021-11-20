Шевцов рассказал, как организовано питание беженцев в ТЛЦ

Источник материала: БелТА

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал, как организовано питание беженцев в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси около белорусско-польской границы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы каждый день обеспечиваем беженцев горячим чаем, кондитерскими изделиями. Также привозим детское молоко, смеси, йогурты, фрукты. В общем, все то, что необходимо на завтрак. В обед военные привозят солдатскую кашу с мясом, которую мы помогаем раздавать. Помимо этого, выдаем людям продуктовые наборы, чтобы им было чем подкрепиться вечером и угостить тех, кто не доходит до палаток. Привозим около 3,5-4 т продуктовых наборов".

Сейчас беженцы в ТЛЦ продолжают получать завтрак, процесс четко организован волонтерами и военнослужащими.

Белорусская сторона продолжает оказывать всевозможную помощь беженцам, которые пока остаются в Беларуси в ожидании гуманитарного коридора через Польшу в Германию и другие страны ЕС.-0-