Демидов: Беларусь к диалогу по беженцам готова, очередь за европейскими лидерами

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь к диалогу по ситуации с беженцами на границе готова, очередь - за европейскими лидерами. Такую точку зрения корреспонденту БЕЛТА высказал член Совета Республики Дмитрий Демидов.

"Ситуация, которая происходит с беженцами на границе с Евросоюзом, никого не может оставить равнодушным. Особенно когда видишь, как страдают женщины, дети, как непросто им приходится выживать в нынешних погодных условиях. Заявления западноевропейских функционеров, что Беларусь якобы применяет в отношении Европейского союза изощренные формы гибридной атаки и использует беженцев в качестве оружия, по крайней мере, нелогичны и непонятны", - заявил сенатор.





По его словам, все прекрасно видят, какую помощь оказывает наша страна, весь белорусский народ людям, которые не по своей вине вынуждены были покинуть родину, спасаясь от войны. "Убежден, что только взвешенный и конструктивный диалог поспособствует разрешению кризисной ситуации с беженцами на нашей границе. Беларусь к диалогу готова. Очередь - за европейскими лидерами", - сказал Дмитрий Демидов.-0-























