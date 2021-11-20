Военный эксперт: действия польских силовиков переходят границы дозволенного

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия польских силовиков переходят границы дозволенного. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил российский военный эксперт и журналист Иван Коновалов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Спецсредства, которые наносят увечья людям. А ожог, например, это увечье. Естественно, их применение запрещено. А если это происходит, то в итоге становится предметом очень серьезных разбирательств", - сказал Иван Коновалов.

По его словам, сейчас евроструктуры должны заняться этой ситуацией. "Что применяется на границе, какие средства? Действия польских силовиков, скажем так, подкрепленные позицией политического руководства Польши, периодически переходят границы дозволенного. Например, чего стоит применение водометов, которые бьют по беженцам через нейтральную зону. Вообще-то это нельзя делать, а мы это наблюдаем. Травят беженцев собаками, - отметил военный эксперт. - Неслучайно поляки не допускали представителей евроструктур в пограничную зону, заявив, что это зона чрезвычайной ситуации, потому что им есть что скрывать".-0-