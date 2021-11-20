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Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси

20.11.2021 12:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе посетили представители ООН в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей.

Беженцы вслед представителям ООН скандировали "Германия!"

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей.
 
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