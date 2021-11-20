|
Временный пункт размещения беженцев в ТЛЦ посетили представители ООН в Беларуси
20.11.2021 12:39 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе посетили представители ООН в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей.
Беженцы вслед представителям ООН скандировали "Германия!"
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей.
|
Архив (Новости Общества)