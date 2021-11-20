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Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

20.11.2021 13:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Сегодня клятву на верность Родине принесли более 6,8 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2,4 тыс. человек - в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В крупнейшем учебном соединении Вооруженных Сил участие в торжественных мероприятиях принял министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он отметил, что сегодня тысячи молодых людей дали клятву защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси. Это очень тяжелая и непростая обязанность, и по силам она только настоящим мужчинам - патриотам своей Родины. Впереди новобранцев ждут трудные будни - напряженная боевая учеба, освоение военно-учетных специальностей, овладение современной техникой, учения, армейские состязания.

"Пройдя все эти многочисленные испытания, возмужавшие и окрепшие, вы станете настоящими защитниками Отечества, гордостью родителей и белорусского народа, который доверил вам самую главную свою ценность - мир и спокойствие на белорусской земле. Вы просто обязаны достойно принять эстафету у старших товарищей, продолжая укреплять обороноспособность нашей страны", - подчеркнул Виктор Хренин. Он также отметил, что сегодня военнослужащие современной белорусской армии крепки духом, хорошо обучены, эксплуатируют новейшие образцы вооружения и военной техники, поэтому никто не пытается разговаривать с нами с позиции силы. Это заслуга всего белорусского народа, который делает все необходимое для повышения боеспособности Вооруженных Сил Беларуси.

Теперь новобранцев ожидает интенсивная боевая учеба, участие в учениях, боевых стрельбах, полевых выходах, освоении военной техники.-0-

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Фото Александра Хитрова

 
Теги: Минск
 
 
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Клятву на верность Родине принесли более 6,8 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве.
 
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