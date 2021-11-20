Более 6,8 тыс. новобранцев ВС Беларуси присягнули на верность Родине

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси прошли торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Сегодня клятву на верность Родине принесли более 6,8 тыс. военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. Из них более 2,4 тыс. человек - в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов. В крупнейшем учебном соединении Вооруженных Сил участие в торжественных мероприятиях принял министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он отметил, что сегодня тысячи молодых людей дали клятву защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси. Это очень тяжелая и непростая обязанность, и по силам она только настоящим мужчинам - патриотам своей Родины. Впереди новобранцев ждут трудные будни - напряженная боевая учеба, освоение военно-учетных специальностей, овладение современной техникой, учения, армейские состязания.

"Пройдя все эти многочисленные испытания, возмужавшие и окрепшие, вы станете настоящими защитниками Отечества, гордостью родителей и белорусского народа, который доверил вам самую главную свою ценность - мир и спокойствие на белорусской земле. Вы просто обязаны достойно принять эстафету у старших товарищей, продолжая укреплять обороноспособность нашей страны", - подчеркнул Виктор Хренин. Он также отметил, что сегодня военнослужащие современной белорусской армии крепки духом, хорошо обучены, эксплуатируют новейшие образцы вооружения и военной техники, поэтому никто не пытается разговаривать с нами с позиции силы. Это заслуга всего белорусского народа, который делает все необходимое для повышения боеспособности Вооруженных Сил Беларуси.

Теперь новобранцев ожидает интенсивная боевая учеба, участие в учениях, боевых стрельбах, полевых выходах, освоении военной техники.-0-

































Фото Александра Хитрова