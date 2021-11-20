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Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

20.11.2021 13:39 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вместо безосновательных обвинений и усугубления ситуации надо здраво оценить происходящее на границе и сообща решать проблему, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Олег Слинько.

"Западные страны много говорят о христианских ценностях, морали. Это надо прежде всего проявлять на деле. Но мы видим бесчеловечное отношение польских властей к людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Ни польские власти, ни другие западные страны не делают ничего, чтобы помочь. Это бесчеловечно!" - сказал сенатор.

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

По его словам, в то же время ценности белорусов не менялись на протяжении многих десятилетий - мы никогда не отказывали в помощи тем, кто в ней нуждался, порой делились последним.

"Сейчас как никогда важно снова объединить усилия, чтобы помочь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Что будет с ними, что будет с их детьми, зависит в том числе и от нас. Поэтому, вместо того чтобы тратить время на безосновательные обвинения и усугублять ситуацию, которая складывается на границе с мигрантами, надо здраво оценить происходящее, сообща решать проблему, с пониманием отнестись к тем, кто бежит от голода и разрухи. Протянуть руку помощи - это основное в сложившихся обстоятельствах", - отметил Олег Слинько.-0-

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

Слинько: вместо безосновательных обвинений нужно сообща решать проблему на границе

 
Теги: Минск
 
 
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"Западные страны много говорят о христианских ценностях, морали. Это надо прежде всего проявлять на деле. Но мы видим бесчеловечное отношение польских властей к...
 
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