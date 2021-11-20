Беженец из Ирака: когда поляки стали поливать нас из водометов и применять газ, думал, что все умрем

Источник материала: БелТА

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженец из Ирака Мамад в транспортно-логистическом центре, который был создан по поручению Президента Беларуси на белорусско-польской границе, рассказал свою историю пока безуспешных попыток попасть в Германию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Больше месяца назад я вместе с женой и двумя детьми попал в Беларусь. Мы держим путь в Германию, - рассказал он. - Когда польские военные стали поливать нас из водометов, применять слезоточивый газ, то накрывал детей одеялами, чтобы на них не попало. В тот момент подумал, что мы все умрем. Хочу сказать спасибо белорусам, что предоставили крышу над головой, еду, воду. Есть медики, которые оказали помощь детям. Домой не хочу, там опасно. Там у меня нет ни дома, ничего. Все продал".

























Как сообщалось ранее, временный пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе сегодня посетили представители ООН в Беларуси. Они осмотрели территорию ТЛЦ, ознакомились с условиями пребывания там людей. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси (УВКБ ООН) Мулусеу Мамо в беседе с журналистами призвал Евросоюз к совместному разрешению ситуации на белорусско-польской границе.

Представитель Международной организации по миграции (МОМ) в Беларуси Махым Оразмухаммедова в свою очередь отметила, что МОМ также призывает страны к совместному решению. "И здесь мы говорим не только о Беларуси, но и о прилегающих европейских странах. В первую очередь мы призываем страны уважать и соблюдать международные правила относительно мигрантов и беженцев и к совместному незамедлительному решению этого вопроса", - сказала представитель МОМ.

Говоря о перспективах организации гуманитарного коридора через Польшу в Германию, о котором просят беженцы, Махым Оразмухаммедова отметила, что "это совместное решение, которые эти страны должны принять".

Беженцы вслед представителям ООН скандировали "Германия!"-0-