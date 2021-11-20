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ГПК: продолжаются попытки насильственного вытеснения групп беженцев с территорий стран ЕС

20.11.2021 14:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на границе остается напряженной, продолжаются попытки насильственного и жестокого вытеснения групп беженцев с территорий сопредельных государств - членов Евросоюза. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев", - рассказали в ГПК.

Сейчас вблизи белорусской границы на сопредельной территории в тяжелейших условиях находятся три группы беженцев, среди которых есть женщины и дети. С польской стороны - две группы, более 110 человек, на латвийском и литовском направлениях - по 1 группе, всего более 30 человек.

"Все эти люди не рассматривают Беларусь как страну для дальнейшего пребывания, отказываются добровольно переходить на нашу территорию и намерены следовать в Европу для получения статуса беженца", - добавили в ведомстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Беларусь девять групп общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп, около 350 человек. На...
 
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